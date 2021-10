Le Codex de Simon de ThuilliÃ¨res, la bonne idÃ©e cadeau

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le Codex de Simon de Thuillières



Le Codex de Simon de Thuillières rassemble près de 200 enluminures qui revisitent les personnages de notre pop culture telle qu’auraient pu la voir nos aïeux du moyen-âge : films, séries, jeux vidéo et mangas sont transportés avec humour en l’an de grâce 1395. Inclut les illustrations qui ont eu le plus de succès sur les réseaux et de nombreux inédits.