- Arcade Paradise en dÃ©mo : jouez Ã  plein de jeux d'arcade

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et plus encore

Arcade Paradise est une ode aux salles d'arcade dans les années 90. Et il y a un scénario... Ashley, votre père, vous a donné les clefs de la laverie familiale. Un job qui vous emmerde tellement que vous avez décidé de la transformer en salle d'arcade...A vous d'acheter de nouvelles machines, mais aussi de les essayer, pour construire votre petite paradis de jeux vidéo.Vous pourrez même challenger vos clients virtuels pour gagner encore plus d'argent et acheter de nouvelles machines.Le jeu s'est offert une démo sur Steam . Il est prévu en version finale au printemps 2022.