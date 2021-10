(TEST) Far Cry 6 (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5)

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

La consternacíon

J'avais vraiment envie de tester Far Cry 6. Les premières bandes-annonces et le charisme de leur antagoniste envoyait du rêve. Et puis Côme, grand fan de la série, a vraiment insisté pour tester le jeu. Et il a des photos compromettantes de moi avec sa mère. Alors bon, je lui ai laissé......pour finalement prendre quand même le jeu en mains pour une dizaine d'heures, histoire de voir si ce qu'en pensait Côme était ou non justifié.Et force est de constater que Far Cry 6... c'est vraiment mauvais. Il serait vraiment temps qu'Ubisoft se ressaisisse. Sous peine de flinguer sa licence définitivement.