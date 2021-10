Dread Hunger : un jeu de trahison

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ovomaltine !

Oui, je sais, le sous-titre n'a rien à voir. Mais en fait, si. Parce que la dernière vraie et terrible trahison que j'ai vécu, c'est quand Ovomaltine a décidé d'arrêter sa poudre de petit dej' Ovomaltine au café. Que je buvais CHAQUE matin depuis une vingtaine d'années. Une cicatrice qui JAMAIS ne se refermera.En attendant, niveau trahison, vous allez être servi avec Dread Hunger. Un jeu prévu sur Steam pour le 10 novembre prochain.Le jeu vous place en pleine expédition dans l'arctique, dans les années 1850. Huit joueurs vont tenter de survivre... ou pas, puisque deux d'entre eux sont des traitres. Le jeu mise d'ailleurs son gameplay en partie sur le chat vocal...Vous incarnerez un capitaine, un navigateur, un cuisinier, un docteur, un aumônier, un marin de la flotte royale, une chasseuse ou un ingénieur avec votre matériel de départ et une capacité passive unique. Et vous pourrez même... décider de vous nourrir des corps de vos amis, voire fabriquer des armes avec les os.