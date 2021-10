Tandem: A Tale of Shadows, un jeu d'énigmes et plateformes français

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Cocorico

Le studio français Monochrome et l’éditeur Hatinh Interactive sortiront le 21 octobre Tandem: A Tale of Shadows sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.Dans une ambiance inspirée par les univers de Jules Verne, Conan Doyle ou du réalisateur très surcôté Tim Burton, le jeu vous entraîne sur les pas d'Emma, une jeune fille accompagnée de son ours en peluche, à la recherche de Thomas Kane, l'héritier d'une famille d'illusionnistes, qui a disparu.Plateformes, énigmes seront au rendez-vous de ce jeu à l'esthétique très travaillée.