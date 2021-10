Dynasty Warriors 9 Empires pour février 2022

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Juste le mois où j'ai piscine !

Koei Tecmo, l'éditeur, et Omega Force, le développeur, ont annoncé la sortie de Dynasty Warriors 9 Empires pourle 15 février 2022 sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, PlayStation 4 et en dématérialisé sur PlayStation 5.On y retrouvera le même genre d'intrigue politique et le système domestique de la série Empires. Dans la quête de conquête de la Chine, le jeu mélangera donc des combats façon Dynasty Warriors, à 1 contre 1000 et des éléments tactiques.Vous pourrez vous lancer à l'assaut de châteaux, via des sièges, ou combattre autour, mais des missions seront aussi disponibles en pleine bataille dans le but d'en influencer l'issue.Enfin bref. Faut aimer le genre, quoi...