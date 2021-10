Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Sablé de Wissant

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) Lost Judgment (PS5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch)

Lost Judgment Deathloop Returnal

Assassin's Creed Valhalla Lost Judgment Tales of Arise

NBA 2K22 Lost Judgment Assassin's Creed Valhalla

NBA 2K22 GTA V : Édition Premium World War Z: Aftermath

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi’s Mansion 2 – Selects Mario Kart 7

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard Les Sims 4 : Vie à la Campagne

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 38ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on va sortir un peu de nos frontières pour découvrir le Sablé de Wissant, un fromage du Nord au lait pasteurisé de vache.Qui pue.Cette semaine, Mario Kart 8 Deluxe s'offre une nouvelle fois la première place. Deathloop, aussitôt arrivé la semaine dernière, aussitôt disparu cette semaine. Lost Judment sur PS5 subira-t-il le même sort ?Voici lepour la semaine du 20 au 26 septembre 2021 :