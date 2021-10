Wanted: Dead, un jeu à la John Wick

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est pas nous qu'on le dit, d'abord...

Présenté comme un mélange de shoot et de combat à mains nus façon John Wick, le jeu Wanted: Dead sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous incarnez le lieutenant Hannah Stone, leader de la Zombie Squad, qui intervient quand la Police est impuissante... L'action se déroule à Honk-Kong et le système de combat s'inspire des jeux Devil May Cry et Bayonetta.Les développeurs ont travaillé sur les séries Ninja Gaiden et Dead or Alive.Et bien entendu, c'est à découvrir en vidéo.