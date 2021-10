Disciples: Libération, une démo PC dispo

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une grosse démo

Kalypso Media et le développeur Frima Studio développent, et on vous en a déjà parlé, le jeu Disciples: Liberation, un RPG de stratégie dans un univers dark fantasy sortira le 21 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series et Xbox One.Cet opus prévoit une campagne solo de plus de 80 h de jeu, avec plus de 270 quêtes, 5 fins...le tout dans un monde dévasté dans lequel il faudra combattre des monstres, prendre part à des centaines de quêtes, mais également s’allier à diverses factions, comme un empire humainde fanatiques religieux, ou bien encore des morts-vivants gouvernés par une reine.Dans le cadre de la Steam Next Fest, une démo est disponible sur PC jusqu'au 7 octobre. Elle offre quelques 8 heures de gameplay. De plus, un stream aura lieu sur la page Steam du jeu aujourd'hui à 14H.