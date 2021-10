MG-X, la première manette officielle Xbox pour mobile

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Enfin une bonne manette pour smartphone ?

Nacon a sorti la MG-X, une manette officielle Xbox conçue pour le jeu mobile et le Xbox Game Pass Ultimate. Adaptée à tous les smartphones Android jusq'à 6,7 pouces, elle se connecte en Bluetooth et embarque des joysticks asymétriques, des touches LB et RB, une batterie rechargeable...Son autonomie est d'une vingtaine d'heures. Compacte, facile à transporter, elle est bien entendu aussi utilisable sur n'importe quel jeu Android, pas seulement via le Xbox Game Pass.Elle est désormais disponible et vendue 99,90 €.Chiche, on vous la teste dans les prochains jours...