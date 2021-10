Blaze et les Monster Machines Pilotes de Moteur City, un nouveau jeu vidéo

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour vos enfants

Bandai Namco a annoncé la sortie de son jeu tiré de la série Nickelodeon "Blaze et les Monster Machines Pilotes de Moteur City".Il s'agit d'un jeu de courses, familial, jouable en écran splitté, jusqu'à 4.Vous retrouverez Blaze, son ami AJ, Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes et même Crusher le tricheur, dans des courses effrénées à Axle City.Il est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.