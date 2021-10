Phoenix Point: Behemoth Edition sort sur PS4 et Xbox One

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Alien que pourra

Phoenix Point: Behemoth Edition est désormais disponible sur PS4 et Xbox One. On vous le rappelle : Cette édition contient le jeu de base ainsi que 4 extensions majeures, dont le nouveau DLC "Corrupted Horizons". Il intègre aussi un pack d’armes ainsi qu’une mise à niveau gratuite sur PlayStation5 et Xbox Series X|S (à venir plus tard).Ce jeu de stratégie au tour par tour vous emmène sur Terre. Les aliens ont gagné et conquis la planète bleue. A vous de mener la résistance en construisant des bases, en faisant de la R&D sur les armes et les équipements, en vous alliant avec les différentes factions grâce à des options diplomatiques...Une sorte de XCOM, donc, avec quelques particularités propres...