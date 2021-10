Vampire : The Masquerade – Swansong nous présente un nouveau personnage jouable

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Belle et mortelle

Développé par le studio bordelais Big Bad Wolf et édité par Nacon, Vampire : The Masquerade – Swansong est un RPG narratif qui vous permettra d’incarner trois vampires de la Camarilla, cette organisation toute puissante qui dirige la majorité des vampires, au cœur de Boston.L'histoire se déroule de nos jours.Les développeurs ont dévoilé un nouveau personnage, le troisième (et dernier) : Emem.Elle a l'apparence d'une jeune femme alors qu'elle est déjà centenaire. Autrefois jazzwoman célèbre, elle est aujourdhui membre du clan des Toréadors, après avoir été transformée par sa compagne, Hilda.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne, présentant ce personnage. Le jeu est prévu pour février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One