Stranger of Paradise Final Fantasy Origin annoncé pour mars 2022

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ouvrez, ouvrez la porte aux démons...

Square Enix a annoncé Stranger of Paradise Final Fantasy Origin pour mars 2022. Pour le 18 mars sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Ce nouvel action-RPG est développé par la Team Ninja en collaboration avec Tetsuya Nomura (FF VII, Kingdom Hearts).On y jouera Jack, accompagné de ses alliés, alors qu'ils ouvrent les portes du Temple du Chaos et vont découvrir s'ils sont ou non les Guerriers de la Lumière comme l'annonce la prophétie. Parce que rien de tel que de mettre le monde en péril, juste pour voir si oui ou non, on est l'élu.Le jeu sera disponible en multi et surtout, introduira de nouvelles classes et des nouveaux ennemis dans le monde de Final Fantasy.Une démo est disponible jusqu'au 11 octobre.