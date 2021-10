Publié le Samedi 2 octobre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

C'est un au revoir des stagiaires

Ça y est, c’est l’heure pour Théo, Côme et moi de conclure notre stage. On va pouvoir faire notre rentrée et reprendre les cours. On ne sera plus là pour écrire vos actus du matin. On écrira probablement quelques tests ici et là, mais ce sera beaucoup plus rare bien entendu. Cela aura été un mois d’actus quotidiennes et de tests de jeux absolument tous passionnants. Je sais que vous êtes tristes de nous voir partir. Si, un petit peu quand même. Non ? Bon, tant pis.Je vous en ai parlé plusieurs fois dans cette rubrique, et ça y est,est sorti. Côme et moi, on ne l’a loupé comme promis. On a, selon Steam, déjà plus de 30 heures de jeu dessus. En soi, c’est vrai, 5 heures dans le jeu et 25 heures de file d’attente. J’ai aussi prévu de former Théo à, maintenant qu’il a eu les deux jeux pour le prix d’un grâce aux promos Steam. Comme vous le voyez, on a bien préparé notre rentrée.Pour cette dernière contribution de ma part à cette rubrique, je serai bref, simple, clair et court. A quoi jouez-vous ce weekend ?