- Yurukill : the Calumniation Games est annoncé pour le printemps 2022

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 12:30:00 par Luc Vidal

Du shoot 'em up à l'ancienne avec du scénario

est prévu pour le printemps 2022 sur PS5, PS4 et Switch.Votre personnage, Sengoku Shunju, est accusé à tort pour un incendie criminel. Il est envoyé à Yurukill Land, un parc d’attraction dément où il vous faudra surmonter différentes épreuves pour prouver votre innocence. Vous devrez collecter des preuves, résoudre des énigmes et récolter des témoignages. Mais le jeu possède aussi des phases de Shoot ‘em up frénétiques qu’il faudra également surmonter. Histoire complexe et grosse action, il n’y a plus qu’à attendre pour voir le résultat.