- Xbox et le Online Tokyo Game Show 2021

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 11:50:00 par Côme Richetta

Petit résumé de la première journée

Alors que l’Online Tokyo Game Show 2021 bat de son plein, c’est l’heure de faire un petit bilan du côté d’. Au programme, Forza Horizon 5, des interviews avec le grand manitou dePhil Spencer, un entretien avec Shinji Mikami de Tango Gameworks, et Sarah Bond qui nous parle de Scarlet Nexus, le jeu d’action qui vient de rejoindre le Xbox Game Pass.Bien évidemment, il y a beaucoup plus que ça, et vous pouvez aller le retrouver sur le bilan officiel deet de leur première journée au Online Tokyo Game Show 2021 en cliquant juste ici Si vous ne voulez que les trailers, alors c’est en dessous que ça se passe.