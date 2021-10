- Industria est disponible

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 11:40:00 par Théo Valet

Toujours aussi étrange et intriguant

Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Industria est un FPS narratif qui vous emmène dans une dimension parallèle où le Berlin de 1989 a fusionné avec des appareils technologiques étranges. Vous vous retrouver à affronter des robots assez flippants, tout en essayant de retrouver votre ami et amant qui a disparu.Pour vous défendre, vous serez équipé de quatre armes à feu et d'une arme de mêlée. Le jeu mélange phases de combats et phases de puzzle où vous fouillez la ville à la recherche de la vérité.Le jeu est disponible sur PC via Steam, GOG ou Epic Games.