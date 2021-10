Jurassic World Aftermath: Part 2 est disponible sur Oculus Quest

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Allez, dépensez sans compter

La suite du jeu d'aventure et de survie en réalité virtuelle, reprenant le thème de Jurassic Park est maintenant disponible sur Oculus Quest. Dans, vous êtes échoué sur Isla Nublar, la célèbre île qu'on voit dans les films Jurassic World. Pris au piège dans une station abandonnée, vous devrez explorer et résoudre des casse-tête, tout en évitant les dinosaures. Il y aura plein de références aux films notamment avec le bureau du Dr. Henry Wu. On retrouve en plus Jeff Golblum dans son rôle de Ian Malcom ainsi que BD Wong dans son rôle de Henry Wu.Le jeu est dans un style cel-shading assez sympa. Pour y jouer, il est nécessaire d'avoir le jeu original