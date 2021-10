Marvel's Guardians of the Galaxy montre ses fonctionnalités sur PC

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Faites chauffer les cartes graphiques

Si vous jouez à Marvel's Guardians of the Galaxy sur PC, alors vous pourrez profiter d'un niveau élevé de fidélité, du ray tracing en temps réel, de performances améliorées de l'IA avec le NVIDIA DLSS, de l'éclairage diffus, du HDR et enfin d'une large gamme de couleurs ainsi que d'une résolution allant jusqu'à 8K.Bon pour toutes ces belles choses, il vous faudra bien évidemment un PC équipé d'une GeForce RTX. Si vous n'avez pas ça, vous pourrez streamer la version améliorée du jeu via le service de cloud NVIDIA GeForce Now. Votre progression sera transférable entre les appareils.Après, encore plus simple, vous pouver jouez normalement sans toutes ces options ou vous pouvez acheter une PS5 ou une Xbox Series, ce qui règle tous les problèmes pour tous les futurs jeux. Je ne veux pas relancer un débat, mais tout est plus simple avec une console.