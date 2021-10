Le gameplay de Warhammer 40,000 : Chaos Gate révélé

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Un vent de fraicheur ?

C’est un ascenseur émotionnel ce matin. D’abord MH Rise sur PC qui me rend heureux, et ensuite les images de Gameplay du prochain jeu, qui sont pour le moins… peu originales.Cela fait 10 ans que j’attends une suite au jeu d’action Space Marine, qui était tout simplement brutal et jouissif, ce que le récent Deathwing n’a pas pu égaler. Depuis, il y a toute une ribambelle de jeux de stratégie et de tactique qui sont sortis, mais plus jamais un seul jeu d’action. Et devinez quoi,sera aussi un jeu de stratégie. Et y’en a marre. Marre, marre, marre.Les 3 jeux Dawn of War et leurs DLCs, les 2 jeux Battlefleet Gothic : Armada, Mechanicus, Space Hulk Tactics, Gladius, Inquisitor: Martyr et Battlesector, ce sont TOUS des jeux de stratégie. Du coup vous pouvez rajouter une nouvelle entrée à la liste déjà exhaustive.Ne me méprenez pas, le jeu n’a pas l’air particulièrement mauvais et j’y jouerai probablement quand même, mais là j’avoue que les studios qui ont la licence ne se sont pas concertés avant de faire leurs jeux. Du coup, voici le trailer de Gameplay pour, et sur ce je retourne attendre Darktide dans mon coin. Flûte.