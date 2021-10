Hot Wheels est disponible

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Et je m'éclate dessus !

L'incroyable jeu de voiture développé et édité par Milestone en association avec Mattel est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.reprend bien évidemment l'univers des petites voitures en proposant d'en piloter une soixantaine dans les circuits les plus emblématiques. Vous pouvez jouer en solo à travers un mode Hot Wheels City Rumble, qui vous permet de récupérer des récompenses quand vous gagnez afin d'agrandir votre collection de voitures et de les améliorer, mais aussi de gagner des morceaux de circuits.Vous pouvez également jouer en écran scindé à deux sur la même console ou alors en multijoueur jusqu'à 12 amis. Le cross-play est disponible entre les consoles de la même famille.Le jeu possède également un mode Track Builder, qui permet justement d'utiliser les morceaux de circuits que vous gagnez pour faire des circuits de folie dans six environnements différents. Vous pouvez également personnaliser vos Hot Wheels en changeant les couleurs, les matériaux et en y ajoutant tout pleins de stickers.Je suis actuellement en train de tester le jeu, et sans trop vous spoiler, c'est de la bombe et je m'amuse énormément. Vous en saurez plus dans le test qui devrait sortir dans pas très longtemps.