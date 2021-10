Un nouvel épisode de Dying 2 Know est disponible

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 09:50:00 par Théo Valet

Avec une invitée de taille

Techland continue encore et toujours de nous surprendre en dévoilant les informations surau compte goutte. Et deviné quoi ? Ça marche, on a envie de l'avoir entre les mains !Pour ce nouvel épisode de Dying 2 Know, on en apprend plus sur comment ils ont fait la musique du jeu, dans les célèbres studios d'Abbey Road. La bande son Run, Jump, Fight est d'ailleurs disponible et je vous mets la vidéo juste en dessous. Elle a été créée par Olivier Deriviere en featuring avec le London Contemporay Orchestra.Deuxième information importante, la célèbre Rosario Dawson, qu'on a pu notamment voir en Ahsoka Tano dans The Mandalorian, prêtera sa voix et ces traits à Lawan, un personnage très important qui évoluera au côté d'Aiden, notre personnage. C'est une très belle surprise étant donné le talent de l'actrice.Pour finir, Techland a parlé un peu plus des changements qui auront lieu dans la ville de The City, suite à nos choix et à notre influence. Et ça promet un sacré jeu, j'en suis limite à vouloir acheter une PS5 juste pour profiter pleinement en profiter. Vous pouvez retrouver l'épisode entier de Dying 2 Know juste après.