Nous avons enfin les dates de Monster Hunter Rise sur PC !

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 10:20:00 par Côme Richetta

La chasse est ouverte (ou presque)

En voilà une bonne nouvelle ! Je suis un fan dedepuis la sortie de(les puristes diront donc que je n’y connais rien), et j’ai eu hâte de la sortie du nouvel opus sur Nintendo Switch :. Après avoir testé la démo il y a plusieurs mois, j’ai finalement opté pour la version PC qu’on nous avait promise. Et nous y voici enfin !A partir du, une démo gratuite sera disponible pour les joueurs PC (sur Steam bien sûr) afin d’aller chasser le Grand Izuchi, le Mizutsune ou le Magnamalo pour les chasseurs les plus aguerris. Les 14 armes sont disponibles de base, ainsi qu’un mode multijoueur pour le tester avec vos amis.La sortie officielle desur PC est pour l’instant prévue le