The Architect : Paris est disponible

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 10:40:00 par Luc Vidal

Que vous l'aimez ou ne l'aimez pas, Paris est maintenant à vous

Après un accès anticipé qui a débuté en février,est désormais disponible en version complète sur Steam, Epic Games Store et GOG pour 14,90 €.vous laisse aux commandes de notre belle capitale. Il y a deux modes de jeu possibles. Tout d’abord, Carrière, où vous devez atteindre des objectifs et aurez des contraintes. Et le mode Sandbox, qui lui, vous laisse complètement libre. Vous pouvez faire de Paris ce que vous voulez, et d’après ce qu’on voit dans le trailer, les options ont l’air vraiment nombreuses. Vous pouvez totalement renier le style haussmannien pour construire de magnifiques immeubles modernes à la place. Alors, si vous voulez remodeler Paris à votre image, il y a maintenant un jeu pour ça.