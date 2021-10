Darksiders III est disponible sur Switch

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Les ténèbres et la violence prennent d'assaut la console de Nintendo

Sorti en 2018,arrive enfin sur Switch. Cette version comporte les DLC Keepers of the Void et The Crucible et est disponible pour 39,99 €.Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’un action aventure dans un univers post-apocalyptique. Vous incarnez Fury, l’une des quatre Cavaliers de l’Apocalypse, et vous devez vaincre les sept Pêchés Capitaux afin rétablir l’équilibre. Fury possède tout un arsenal de combos et de pouvoirs qui vont évoluer au fil du jeu. En gros, de la baston dans un univers sombre.