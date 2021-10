- Une démo pour le jeu narratif Torn Away est disponible

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Il va nous mettre le cafard comme This War Of Mine celui-là

Dans, vous vivez la tragédie de la Seconde Guerre Mondiale à travers les yeux d'une enfant. Cette enfant va être déportée dans un camp de travail forcé après que sa maison a été bombardée. Vous allez être livrée à vous-même pour survivre dans ce lieu froid et dangereux. Dans ce monde, seuls les plus forts s'en sortent.Le jeu est développé par perelesoq et édité par Nordcurrent. Il sortira début 2022 et pour patienter, une démo gratuite est disponible juste ici.