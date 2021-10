- Moonglow Bay est légèrement retardé

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 12:40:00 par Luc Vidal

Les jeux c'est comme la pêche, ça demande de la patience.

, originellement prévu pour le 7 octobre, est repoussé au 26 octobre. Il est prévu sur Xbox Series X/S, Xbox One et sur le Xbox Game Pass pour consoles et PC. Il est également prévu sur Steam. Il sera disponible sur l’Epic Games Store un peu plus tard : le 11 novembre.sera disponible pour 24,99 €.est un RPG de pêche. Vous êtes un habitant d’un village de pêcheurs qui a arrêté son activité. La cause : des rumeurs disent que la mer serait désormais peuplée de monstres fantastiques et dangereux. Vous décidez cependant de reprendre le large pour faire revivre la pêche dans votre village qui se meurt. Vous visiterez de nombreux lieux, utiliserez de nombreuses techniques et équipements de pêche, et devrez vérifier si les rumeurs qui terrorisent votre village sont vraies.