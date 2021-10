(TEST) NBA 2K22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 1 octobre 2021 à 13:00:00 par Luc Vidal

Allez oups ?

Marre du football ? Le basket-ball peut être une bonne alternative. Mais perso, je n’aime pas ça non plus. Je pense que ça vient des cours de sport à l’école. Je faisais souvent partie des gens sélectionnés en dernier. Les capitaines se regardaient l’air de dire : « Pourquoi tu me laisses ça ? ».Mais moi, j’aime les jeux vidéo. Et l’avantage de ce support, contrairement au sport classique, c’est que je peux devenir champion du monde tout en restant assis, et c’est moi qui sélectionne les joueurs si je veux. Et les jeux de basket-ball, c’est pas difficile à trouver. Surtout quand on a une licence comme NBA 2K, qui est toujours là depuis 1999 et qui revient chaque année. 2021 ne faisant pas exception.Alors que vaut ce? La licence parvient-elle à se renouveler ou est-ce simplement le même jeu ? C’est Cedric qui s’est dévoué à nous le dire, je vous laisse voir comment ça s’est passé juste ici.