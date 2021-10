FIST est disponible sur PC

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu gonzo ?

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire à quelques cerveaux malades comme le mien, FIST n'est pas un jeu pornographique dans lequel on va mettre son poing dans... euh... dans... euh... enfin bref, vous avez compris l'idée...Il s'agit d'un jeu de type etroidvania au style dieselpunk développé par le studio chinois TiGames et édité par Bilibili.Le jeu nous embarque à Torch City, habitée par des animaux anthropomorphes. Le joueur incarne Rayton dans cette ville désormais aux mains des machines. Rayton est un lapin ancien soldat de la résistance, contraint de vivre loin du regard des autres. Mais tout change après l’arrestation de son meilleur ami, il décide alors de sortir de sa clandestinité après 6 ans pour obtenir justice, armé de son poing mécanique -une arme qui vaut le détour.Déjà sorti sur PS4 et PS5, le jeu est désormais disponible sur PC, avec quelques améliorations graphiques par rapport aux versions consoles.