La nouvelle saison de Trackmania est disponible

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tournez manège

La saison Automne de la Trackmania Grand League débutera le 17 octobre dans le jeu Trackmania avec trois formats différents, dont la Challenger League et l’Open Grand League.

Ubisoft a annoncé le lancement de la nouvelle saison de Trackmania. Au menu, 25 nouveaux circuits et 100 nouvelles médailles à gagner.Les circuits seront aussi disponibles en mode classé 3v3 et proposeront des niveaux de difficulté progressifs. De nouveaux designs, de nouveaux blocs seront accessibles pour créer de nouvelles pistes.Les joueurs disposant d’un accès Standard ou d’un accès Club auront accès à toutes les précédentes campagnes, soit la possibilité de tester jusqu’à 125 cartes supplémentaires et 500 médailles.