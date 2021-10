Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream pour février 2022

Publié le Lundi 4 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Je rêvais d'un autre monde...

Koei Tecmo et le studio de développement Gust ont annoncé Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream pour le 25 février 2022.Ce nouvel opus dans la désormais célèbre série de RPG "Atelier" est la suite du jeu Atelier Sophie sorti en 2016.On retrouvera Sophie et son comparse Plachta. Après avoir quitté leur village natal, ils vont découvrir un arbre gigantesque : alors qu'ils s'en approchent, ils sont aspirés par un vortex et Sophie se réveille seule dans un monde inconnu... un monde dans lequel vit un célèbre alchimiste nommé... Platcha...Le jeu est prévu sur PC, PS4 et Nintendo Switch.