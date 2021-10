La Nintendo Switch - Modèle OLED arrive

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Olé OLED

NIntendo sortira son nouveau modèle de Nintendo Switch, le modèle OLED. NIntendo promet des "couleurs intenses et contrastes élevés".En plus de cet écran OLED 7 pouces, ce modèle dispose d'un support ajustable pourune pose sur table, d'une nouvelle station d'accueil avec port Ethernet (vendu séparément), de 64Go de mémoire interne (dont un bon paquet pris par le système d'exploitation), et de haut-parleurs intégrés proposant un son amélioré.Prix de vente : 349 €, donc plus cher que la version d'origine (vendue à moins de 300 €).