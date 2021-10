Red Goes Faster : des courses et de l'amour

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On peut faire les 2 à la fois ?

Red Goes Faster est un jeu développé par 110 industries qui va vous placer dans la peau de Leon Garcia, un jeune pilote de courses intergalactiques.Du moins c'est ce qu'il fait le jour. La nuit, il explore sa planète, Keplar, dasn l'espoir de trouver un jour un moyen de quitter ce trou à rat.Ajoutez une histoire de triangle amoureux, pusque son rival est en couple avec son ex-petite amie, et vous aurez un aperçu de l'ambiance de ce Red Goes Faster, prévu que PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC... en 2024.Ah oui, on a le temps alors.