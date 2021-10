Metroid Dread débarque vendredi

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

Nintendo sortira le jeu Metroid Dread vendredi prochain. Pour rappel, ce nouveau jeu d'action-plateforme, basé sur un projet initié au milieu des années 2000 sur Nintendo DS mais qui n'a jamais vu le jour, sera la suite directe de Metroid Fusion, sorti en 2002 sur GBA.Samus explore la planète ZDR et fait face à de nouveaux ennemis. Samus aura pour combattre de nouvelles armes et de nouvelles aptitudes.D'autre part, une nouvelle figurine amiibo de Samus en combinaison de Metroid Dread ainsi qu'une figurine amiibo d'un E.M.M.I. (l'ennemi du jeu) seront aussi disponibles en pack double dès le 5 novembre.Le premier permettra d'augmenter de 100 sa santé, une fois par jour, dans le jeu. L'amiibo de E.M.M.I. permet, lui d'obtenir un réservoir Missile Plus, augmentant de 10 sa capacité en missiles. Là encore, un scan par jour sera autorisé.