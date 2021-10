PlayStation Now : les nouveautés du mois d'octobre

Publié le Mardi 5 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le dernier d'entre nous

The Last of Us Part II (disponible jusqu’au 03/01/2022)

Fallout 76

Final Fantasy VIII Remastered

Desperados III

Amnesia: Collection

Yet Another Zombie Defense

Victor Vran: Overkill Edition

Sony a dévoilé les nouveautés sur le PlayStation Now du mois d'octobre, disponibles dès à présent. Et y'a du bon. Et encore une fois, on vous le rappelle, ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PC.Actuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Voici le listing des nouveautés :