Victrix sort une manette Xbox et un casque sans fil

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon ?

Victrix est une société d’ingénierie et de conception appartenant à Performance Designed Products (PDP). Et elle vient de sortir la manette Victrix Gambit Dual CoreTM Tournament Controller et un casque Victrix Gambit Wireless Gaming Headset.La manette est considérée comme la plus réactive au monde, concernant la réponse au contrôle des boutons, des gâchettes et des sticks.Dotée d'un processeur dualcore, elle permet un traitement de données ultra rapide. La manette inclut également des butées de gâchette ajustables, 14 composants interchangeables, la possibilité de personnaliser les paramètres dans l’application gratuite ainsi qu’une boîte de transport.Le casque sans fil Gambit Wireless Gaming Headset, quant à lui, utilise des composants légers. Il peut être utilisé sans fil jusqu’à 12 mètres ou en filaire, avec un câble de 3,5mm inclus. Le casquevient en version Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10 ou en version PlayStation 5.