Super Monkey Ball Banana Mania est sorti !

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Y'a bon Banana ?

Plus de 300 niveaux et labyrinthes, 12 Party Games, un casting à la hauteur (on a même le droit à Kiryu de Yakuza ou Sonic et Tails, sans compter Hello Kitty annoncée pour un prochain DLC), un mode co-op à 4 joueurs en local, des défis en ligne classés, plus de cent objets personnalisables et cinq modes bonus...Super Monkey Ball Banana Mania vient de sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.Gros contenu, donc, pour un jeu qui devrait plaire à toute la famille.