Succubus : sexe et violence désormais disponible sur PC

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du cul du cul du cul du sang

Officiellement, quand Théo a vu la version non-censurée de la dernière vidéo du jeu Succubus, avec des démons qui partouzent allègrement, il a été choqué, a vomi et passé tout son PC à l'eau bénite.Officieusement, il a sauvegardé la vidéo et demandé à sa copine si elle voulait bien se déguiser en démon pour la fouetter avec un nerf de boeuf et la piquer avec une fourche durant leurs ébats.Officiellement, ils "font un break".Reste que Succubus est désormais disponible sur PC. Dans le jeu, vous incarnez une prêtresse démoniaque de la luxure qui veut se venger de ses ennemis. Pour se faire elle n'hésite pas à tuer quiconque lui barre la route.Théo a insisté pour le tester...