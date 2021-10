Lost Away : survie en planète hostile

Publié le Mercredi 6 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Comme moi quand j'entre dans un magasin de rap

Prévu pour "when it's done", Lost Away est un jeu de survie et d'exploration développé par les polonais de S2 Games. Vous y incarnez le seul survivant d'un crash lors d'un voyage à travers l'espace.Vous vous réveillez sur un monde inconnu et étrange.Trouver de l'air respirable, des provisions, construire un abri, découvrir la faune et la flore...Le jeu, mélange entre jeu d'action et de survie en vue subjective, s'est offert une première bande-annonce.