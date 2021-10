- Riders Republic dévoile ses futurs DLC et mises à jour

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Va falloir raquer pour le bonus

Le jeu n'est pas encore sorti. Il est prévu pour le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One. Et déjà, Ubisoft dévoile les futures mises à jour et autres DLC ou événements prévus pour le jeu.Si vous achetez le Season Pass Year 1, vous obtiendrez tout un tas de nouvelles choses. Ce Year 1 sera divisé en 3 saisons. La saison 1 offrira de nouveaux contenus, des récompenses exclusives, des skins, un pack cosmétique légendaire et l'accès à des activités spécifiques à durée limitée. On n'en saura pas plus.La saison 2 lancer la nouveau mode multi Showdown, qui placera les joueurs dans des arènes où il faudra récupérer le plus de gemmes possibles. De nouvelles skins seront aussi ajoutées.La saison 3, enfin, ajoutera le BMX, de nouveaux terrains et de nouveaux événements. Et des cosmétiques aussi, notamment liés à l'ajout de nouveaux sponsors.Le Season Pass Year 1 est inclus dans les éditions Gold et Ultimate du jeu, avec quelques bonus cosmétiques exclusifs.