The Long Dark : l'épisode 4 est sorti

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Que la bête meure...

Un nouvel épisode du mode histoire de The Long Dark vient de sortir et il s'intitule : Fury, Then Silence. Dans ce nouvel épisode, vous ferez face à un gang violent qui vous a capturé.Le jeu débute dans une nouvelle région, au pénitentier Blackrock, situé dans un coin paumé du Canada. Il offre 7 à 10 heures de durée de vie, plus de 60 minutes de cinématiques et plus de 40 minutes de nouvelles musiques.Pour rappel, cet épisode 4 est gratuit pour tous les détenteurs du jeu, sur PC, Switch, PlayStation et Xbox.