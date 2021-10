- Ship Graveyard Simulator, un jeu en cale sèche

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va tous les démonter

Parce qu'il en faut pour tous les goûts, Ship Graveyard Simulator vous mettra dans la peau d'un ouvrier chargé de démanteler les épaves de navires, échoués en cale sèche et qui attendent leur démolition.Un métier dangereux, dont la quasi-totalité de la population humaine et un pourcentage encore plus important de la population de joueurs se contrefout. Mais les polonais de Gameparic l'ont quand même fait.Ship Graveyard Simulator s'offre un prologue dès cet après-midi, soit une sorte de démo en attendant la version complète du jeu.Si vous êtes tentés, le jeu est prévu sur PC exclusivement, via Steam . Ils en ont de la chance, les joueurs PC.