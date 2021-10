- Gleylancer : un nouveau shoot rétro sur PS4, Xbox One et Switch

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec un scénar de dingue

Développé initialement en 1992 en exclusivité sur Mega Drive, Gleylancer est un shoot à défilement horizontal. Le jeu a été porté sur Wii en 2008. Et il revient dès le 15 octobre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Ambiance 16 bits, graphismes et sons rétros... le jeu est un shoot classique qui se déroule dans un monde SF. Plusieurs modes de jeux ont été ajoutés.Même si on s'en cogne un peu de l'histoire, elle raconte celle d'une jeune pilote de 16 ans dont le père, Amiral, a été enlevé par les ennemis lors d'une guerre contre les aliens. Cette jeune pilote s'appelle Lucia. Et c'est vous. Et vous allez partir à l'attaque pour sauver votre papounet chéri.