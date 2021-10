- Battlefield 2042 : la bÃªta ouverte est disponible

Publié le Jeudi 7 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

128 bites

L'ingénieur russe Boris et sa tourelle SG-36, Casper, le Sud-Africain expert en camouflage et en attaques à distance, Falck, la médecin allemande spécialisée dans le soutien, et Mackay, le Canadien nomade et amoureux des grands espaces équipé d'un grappin.

Depuis hier et jusqu'au 9 octobre, vous pouvez jouer à Battlefield 2042, via la bêta ouverte, si vous avez précommandé le jeu. Elle sera accessible à tous dès demain et jusqu'au 9 octobre pour les autres.Elle est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Vous pourrez y trouver le mode Conquête, sur la carte Orbital déjà montrée dans la bande-annonce, pour des combats jusqu'à 128 joueurs (64 sur PS4 et Xbox One).4 spécialistes qui possèdent tous leur propre style, leurs spécialités et leurs attributs seront proposés :A télécharger dès maintenant sur le site officiel