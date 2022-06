One Piece Film - Red s'offre une bande-annonce

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça sent les vacances

One Piece Film - Red sort au cinéma le 10 août. Luffy et son équipage qui repartent vers de nouvelles aventures à bord du Thousand Sunny. Ils vont assister à un festival de musique où doit se produire la chanteuse la plus populaire du monde, Uta, pour la première fois. Fille du légendaire pirate Shanks Le Roux, Uta pourrait bien chambouler le monde grâce à la puissance de sa voix...Signé Goro Taniguchi à la réalisation et Tsutomu Kuroiwa au scénario, le film s'offre une bande-annonce.On vous laisse la découvrir..