Yurukill: The Calumniation Games s'offre une démo

Publié le Jeudi 9 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Allumer le feeeeeeu...

On vous rappelle le pitch du jeu Yurukill: The Calumniation Games : vous êtes accusé d'être à l'origine d'un incendie qui a provoqué la mort de 21 personnes. Autant dire que votre réputation en a pris un coup et que c'est mal barré pour devenir la personnalité de l'année. Pour votre peine, vous êtes placé dans un parc d'attractions mortel. Et vous devez faire équipe avec un proche de vos victimes pour vous en sortir... Face à vous, 5 criminels qui, eux aussi, tentent de sortir vivants de là...Yurukill: The Calumniation Games sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 8 juillet 2022. Le jeu, édité par NIS America, est basé sur un scénario de Homura Kawamoto, l’auteur de Gambling School.Une démo est désormais disponible sur le PlayStation Store et sur le Nintendo eShop.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.