- Gamedec arrive sur Switch !

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Un jeu d’enquêtes sombres comme je les aime

Le jeu d’enquête cyberpunk à l’ambiance noire, Gamedec, est attendu sur Nintendo Switch ce 1er juillet.Développé par Anshar Studios et édité par Untold Tales, le jeu vous prongle dans un Warsaw dystopique et cyberpunk. Là-bas, les mondes en réalité virtuelle se sont tellement développés qu’on s’en sert autant pour le travail que pour le plaisir. Evidemment, les crimes s’y sont glissés et avaient besoin d’un détective expert en la matière pour être résolus : vous.Inspiré par les RPG papier, le jeu vous propose de développer votre détective, son passé et ses compétences pour résoudre les enquêtes de la façon qui vous convient. Le jeu propose également énormément de décisions qui influenceront l’histoire et qui viendront tester votre moralité : Aiderez-vous le client qui subit du chantage ou ferez-vous équipe avec son maitre chanteur pour le faire tomber ou bien encore doublerez-vous les deux pour vendre les informations sur le marché noir ?Le choix est tout à vous dans ce monde sombre déjà disponible sur PC et donc bientôt sur PS4.