- SpellForce III Reforced est là

Publié le Mercredi 8 juin 2022 à 09:30:00 par Walid Hamadi

A force reborn

S’il est déjà disponible sur PC, SpellForce III Reforced vient de débarquer sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Dans le trailer de sortie, on nous promet un jeu entièrement retravaillé et rééquilibré.



Pour rappel, SpellForce III Reforced est un RPG avec des éléments de stratégie en temps réel. Il se déroule en l'an 518 où la rébellion des mages renégats, connue sous le nom de Guerre des Mages, a été finalement réprimée par la Couronne.

Cependant, cette victoire n'est pas sans conséquences et des régions entières sont tombées dans l'anarchie, des réfugiés parcourent les terres à la recherche d'un abri et une peste mortelle nommée "Brûlures de sang" se propage rapidement.



Et c'est là que vous arrivez, vous incarnez un général, résolvez des quêtes avec l'aide de vos compagnons, gagnez de l'expérience, montez de niveau et faites évoluer vos compétences. Prenez le commandement d'une armée, choisissez les tactiques qui vous mèneront à la victoire, construisez une base et faites fonctionner votre économie...



Il vous en coûtera 39,99€ pour l’acquérir ou 59,99€ pour l’édition complète avec les deux extensions « Soul Harvest » et « Fallen God » (19,99€ vendues seules).