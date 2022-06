Eternights, un RPG d'action et de drague apocalyptique

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Curieux mélange

Développé par le studio indépendant nippon Studio Sai, Eternights est un jeu prévu sur PS5, PS4 et PC, prévu pour le début de l'année 2023.Eternights est décrit comme un jeu de drague et d'action apocalyptique.Un mal mystérieux transforme les humains en monstres violents. L'humanité se meurt. Vous allez partir à la recherche d'un remède, pour sauver ceux que vous aimez. Entre deux expéditions, vous nouerez des liens avec les survivants et tenterez de trouver l'amour...Des mini-jeux de dance seront même inclus. C'est dire si on a hâte d'y jouer. Euh... non, attendez... début 2023 vous dites ? Merde, en plein championnat du monde d'Aqua Poney...